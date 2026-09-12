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Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black

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Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701566
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
280

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black

Смартфоны Samsung — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, предназначенное для современного пользователя. Отличаясь надежностью и функциональностью, данные устройства предлагают все необходимое для комфортного использования. Бренд Samsung предоставляет 12-месячную гарантию на свои устройства, обеспечивая пользователю уверенность в качестве и долговечности. С поддержкой Bluetooth 5.3 вы сможете наслаждаться более быстрым и надежным соединением с различными устройствами. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией Li-Pol гарантирует длительное время работы без необходимости частых подзарядок, а специальный влагозащищенный корпус с классом защиты IP67 позволяет не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Даже при весе в 0,2 кг смартфон остается легким и удобным в использовании. Эта модель оснащена крупным 6,7-дюймовым экраном, который обеспечивает яркую и насыщенную картинку для просмотра любых мультимедийных файлов. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 6 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают высокую производительность и плавную работу системы. Смартфон имеет возможность работы с двумя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Основная камера состоит из трех объективов, позволяя создавать красочные и четкие фотографии при любых условиях съемки. Корпус, выполненный из пластика и стекла, объединяет современный дизайн с практичностью, делая телефон не только функциональным, но и стильным аксессуаром.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Samsung — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, предназначенное для современного пользователя. Отличаясь надежностью и функциональностью, данные устройства предлагают все необходимое для комфортного использования. Бренд Samsung предоставляет 12-месячную гарантию на свои устройства, обеспечивая пользователю уверенность в качестве и долговечности. С поддержкой Bluetooth 5.3 вы сможете наслаждаться более быстрым и надежным соединением с различными устройствами. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией Li-Pol гарантирует длительное время работы без необходимости частых подзарядок, а специальный влагозащищенный корпус с классом защиты IP67 позволяет не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Даже при весе в 0,2 кг смартфон остается легким и удобным в использовании. Эта модель оснащена крупным 6,7-дюймовым экраном, который обеспечивает яркую и насыщенную картинку для просмотра любых мультимедийных файлов. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 6 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают высокую производительность и плавную работу системы. Смартфон имеет возможность работы с двумя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Основная камера состоит из трех объективов, позволяя создавать красочные и четкие фотографии при любых условиях съемки. Корпус, выполненный из пластика и стекла, объединяет современный дизайн с практичностью, делая телефон не только функциональным, но и стильным аксессуаром.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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