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Когда у вас есть такие исполнители, как Фреда Пейн, Рэй Чарльз и Джеймс Браун в одном сборнике, вы уже знаете, что релиз будет легендарным. 15 песен, 15 известных музыкантов попали в эту коллекцию лучших соул-треков, и поэтому они становятся обязательными на полках каждого коллекционера.

Когда у вас есть такие исполнители, как Фреда Пейн, Рэй Чарльз и Джеймс Браун в одном сборнике, вы уже знаете, что релиз будет легендарным. 15 песен, 15 известных музыкантов попали в эту коллекцию лучших соул-треков, и поэтому они становятся обязательными на полках каждого коллекционера.

Various Artists - Soul Legends (5711053021427) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.