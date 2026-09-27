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Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 1
Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 2
Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 3
Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 1
  • Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 2
  • Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 3
  • Виниловая пластинка Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка
3 170 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка

KAOS FM 1987 - концертная программа Роджера Уотерса на арене Colisee de Quebec (известной как Colisee Pepsi) в Квебеке, Канада, 7 ноября 1987 года. В трек-листе были как композиции Radio K.A.O.S. (1987), так и старые хиты Pink Floyd. Радиозапись. Концертный бутлег. Издание на чёрном виниле. У конверта есть залом правого верхнего угла ( См.фото.). Роджер Уотерс родился в 1943 году в Великобритании. Роджер стал основателем группы Pink Floyd, а после ухода из нее Syd Barrett и ее лидером. В 1985 году Waters покинул группы и начал судебное разбирательство с оставшимися музыкантами, которое закончилось в 1987 году. В следующий раз музыканты собрались вместе только в 2005 году в рамках концерта Live 8 и это стало первым появлением Роджера Уотерса с Pink Floyd за 24 года.

Отзывы о товаре Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
KAOS FM 1987 - концертная программа Роджера Уотерса на арене Colisee de Quebec (известной как Colisee Pepsi) в Квебеке, Канада, 7 ноября 1987 года. В трек-листе были как композиции Radio K.A.O.S. (1987), так и старые хиты Pink Floyd. Радиозапись. Концертный бутлег. Издание на чёрном виниле. У конверта есть залом правого верхнего угла ( См.фото.). Роджер Уотерс родился в 1943 году в Великобритании. Роджер стал основателем группы Pink Floyd, а после ухода из нее Syd Barrett и ее лидером. В 1985 году Waters покинул группы и начал судебное разбирательство с оставшимися музыкантами, которое закончилось в 1987 году. В следующий раз музыканты собрались вместе только в 2005 году в рамках концерта Live 8 и это стало первым появлением Роджера Уотерса с Pink Floyd за 24 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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