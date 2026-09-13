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Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка

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Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 1
Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 2
Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 3
Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 4
Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Desmond Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718161
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Desmond Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, Desmond Blue, Then I Ll Be Tired of You, I Ve Got You Under My Skin, Late Lament, I Should Care, Like Someone in Love, I Ll Wind, Body and Soul, Advise and Consent, Autumn Leaves, Imagination
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка

Как и предполагалось, этот альбом представляет альт-саксофониста Пола Десмонда таким, каким его никогда раньше не слышали — на фоне струнного оркестра. Эта пластинка, наполненная прекрасными джазовыми стандартами, такими как «My Funny Valentine», «I've Got You Under My Skin» и «Body and Soul», отличается многогранной структурой, но при этом изящна и жизнерадостна по своему общему настроению. Её безошибочная цель — умиротворить души слушателей. Стиль и тон Десмонда завораживают, а пластинка полна мелодий, которые, несомненно, взволнуют даже самого искушённого джазового слушателя. Мелодии Десмонда красноречиво детализированы и волшебным образом вплетены в струнный оркестр, аранжированный и управляемый Бобом Принсом. Легендарный Джим Холл — приглашённый гитарист, играющий здесь ещё одну блестящую роль, используя свой классический стиль аккомпанемента. Холл, пожалуй, считается самым уважаемым джазовым гитаристом благодаря своему безупречному вкусу и изобретательности. Десмонд всегда был особенно известен джазовой публике своими длинными проигрышами и кажущейся непринужденной спонтанностью во время импровизационных фаз, хотя здесь он чаще представлен в стиле лирических баллад, например, в таких романтических песнях, как «My Funny Valentine», «Late Lament» и «Then I'll Be Tired of You». Этот альбом – чрезвычайно новаторская и тщательно продуманная работа, отражающая неизменный успех Десмонда и Холла в 1960-е годы и в период «крутого джаза». Оба музыканта некоторое время сотрудничали с Дэйвом Брубеком, а позже участвовали в нескольких босса-новационных проектах Антонио Карлоса Жобима. Аранжировки всех треков этого сборника исключительны, включая чарующую «Valentine», которая начинается с фантастического елизаветинского настроения. Это вступление создает настроение, которое Десмонд передает до первого припева, который затем переходит в стиль XX века. Песня «I Should Care», как гласит обложка, — это «блестящий трибьют Иберу и одна из самых оригинальных аранжировок струнных, духовых, валторны и арфы, которые вы когда-либо слышали». Настроение этого альбома — сочное, задумчивое, побуждающее к размышлениям и волнующее душу. Эта работа будет полезна каждому слушателю, но особенно тем, кто считает себя ярым поклонником Пола Десмонда.

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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Desmond Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, Desmond Blue, Then I Ll Be Tired of You, I Ve Got You Under My Skin, Late Lament, I Should Care, Like Someone in Love, I Ll Wind, Body and Soul, Advise and Consent, Autumn Leaves, Imagination
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Как и предполагалось, этот альбом представляет альт-саксофониста Пола Десмонда таким, каким его никогда раньше не слышали — на фоне струнного оркестра. Эта пластинка, наполненная прекрасными джазовыми стандартами, такими как «My Funny Valentine», «I've Got You Under My Skin» и «Body and Soul», отличается многогранной структурой, но при этом изящна и жизнерадостна по своему общему настроению. Её безошибочная цель — умиротворить души слушателей. Стиль и тон Десмонда завораживают, а пластинка полна мелодий, которые, несомненно, взволнуют даже самого искушённого джазового слушателя. Мелодии Десмонда красноречиво детализированы и волшебным образом вплетены в струнный оркестр, аранжированный и управляемый Бобом Принсом. Легендарный Джим Холл — приглашённый гитарист, играющий здесь ещё одну блестящую роль, используя свой классический стиль аккомпанемента. Холл, пожалуй, считается самым уважаемым джазовым гитаристом благодаря своему безупречному вкусу и изобретательности. Десмонд всегда был особенно известен джазовой публике своими длинными проигрышами и кажущейся непринужденной спонтанностью во время импровизационных фаз, хотя здесь он чаще представлен в стиле лирических баллад, например, в таких романтических песнях, как «My Funny Valentine», «Late Lament» и «Then I'll Be Tired of You». Этот альбом – чрезвычайно новаторская и тщательно продуманная работа, отражающая неизменный успех Десмонда и Холла в 1960-е годы и в период «крутого джаза». Оба музыканта некоторое время сотрудничали с Дэйвом Брубеком, а позже участвовали в нескольких босса-новационных проектах Антонио Карлоса Жобима. Аранжировки всех треков этого сборника исключительны, включая чарующую «Valentine», которая начинается с фантастического елизаветинского настроения. Это вступление создает настроение, которое Десмонд передает до первого припева, который затем переходит в стиль XX века. Песня «I Should Care», как гласит обложка, — это «блестящий трибьют Иберу и одна из самых оригинальных аранжировок струнных, духовых, валторны и арфы, которые вы когда-либо слышали». Настроение этого альбома — сочное, задумчивое, побуждающее к размышлениям и волнующее душу. Эта работа будет полезна каждому слушателю, но особенно тем, кто считает себя ярым поклонником Пола Десмонда.
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