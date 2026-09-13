Описание товара Paul Desmond - Desmond Blue (Aquamarine) (8719039007202) виниловая пластинка

Как и предполагалось, этот альбом представляет альт-саксофониста Пола Десмонда таким, каким его никогда раньше не слышали — на фоне струнного оркестра. Эта пластинка, наполненная прекрасными джазовыми стандартами, такими как «My Funny Valentine», «I've Got You Under My Skin» и «Body and Soul», отличается многогранной структурой, но при этом изящна и жизнерадостна по своему общему настроению. Её безошибочная цель — умиротворить души слушателей. Стиль и тон Десмонда завораживают, а пластинка полна мелодий, которые, несомненно, взволнуют даже самого искушённого джазового слушателя. Мелодии Десмонда красноречиво детализированы и волшебным образом вплетены в струнный оркестр, аранжированный и управляемый Бобом Принсом. Легендарный Джим Холл — приглашённый гитарист, играющий здесь ещё одну блестящую роль, используя свой классический стиль аккомпанемента. Холл, пожалуй, считается самым уважаемым джазовым гитаристом благодаря своему безупречному вкусу и изобретательности. Десмонд всегда был особенно известен джазовой публике своими длинными проигрышами и кажущейся непринужденной спонтанностью во время импровизационных фаз, хотя здесь он чаще представлен в стиле лирических баллад, например, в таких романтических песнях, как «My Funny Valentine», «Late Lament» и «Then I'll Be Tired of You». Этот альбом – чрезвычайно новаторская и тщательно продуманная работа, отражающая неизменный успех Десмонда и Холла в 1960-е годы и в период «крутого джаза». Оба музыканта некоторое время сотрудничали с Дэйвом Брубеком, а позже участвовали в нескольких босса-новационных проектах Антонио Карлоса Жобима. Аранжировки всех треков этого сборника исключительны, включая чарующую «Valentine», которая начинается с фантастического елизаветинского настроения. Это вступление создает настроение, которое Десмонд передает до первого припева, который затем переходит в стиль XX века. Песня «I Should Care», как гласит обложка, — это «блестящий трибьют Иберу и одна из самых оригинальных аранжировок струнных, духовых, валторны и арфы, которые вы когда-либо слышали». Настроение этого альбома — сочное, задумчивое, побуждающее к размышлениям и волнующее душу. Эта работа будет полезна каждому слушателю, но особенно тем, кто считает себя ярым поклонником Пола Десмонда.