Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728102
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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