Top.Mail.Ru
Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 1
Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 2
Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 1
  • Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 2
  • Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728102
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vladimir Horowitz
Альбом (сингл)
Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doppio Movimento, Ii. Scherzo, Iii. Marche Funebre. Lento, Iv. Finale. Presto, Etude-tableau In C Major, Op. 33, No. 2, Etude-tableau In E-flat Minor, Op. 39, No. 5, Arabesque, Op. 18, Hungarian Rhapsody No. 19 In D Minor


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vladimir Horowitz - Chopin / Schumann / Rachmaninoff / Liszt (Green) (8719039007479) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...