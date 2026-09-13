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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)

Paul Desmond - Bossa Antigua (8436563186219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.