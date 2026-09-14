Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouverture A 1 Clav., Variation 17 A 2 Clav., Variation 18 Canone Alla Sesta A 1 Clav., Variation 19 A 1 Clav., Variation 20 A 2 Clav., Variation 21 Canone Alla Settima, Variation 22 Alla Breve A 1 Clav., Variation 23 A 2 Clav., Variation 24 Canone All' Ottava A 1 Clav., Variation 25 A 2 Clac., Variation 26 A 2 Clac., Variation 27 Canone Alla Nona, Variation 28 A 2 Clav., Variation 29 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 30 A 1 Clav. Quodlibet, Aria Da Capo
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