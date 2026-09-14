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Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands Here Comes Charlie
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728229
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands Here Comes Charlie
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night In Tunisia, You're My Thrill, My Reverie, Stella By Starlight, 'Round Midnite, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Year's Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes 'Round And 'Round
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night In Tunisia, You're My Thrill, My Reverie, Stella By Starlight, 'Round Midnite, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Year's Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes 'Round And 'Round

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands Here Comes Charlie
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night In Tunisia, You're My Thrill, My Reverie, Stella By Starlight, 'Round Midnite, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Year's Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes 'Round And 'Round
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night In Tunisia, You're My Thrill, My Reverie, Stella By Starlight, 'Round Midnite, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Year's Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes 'Round And 'Round
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