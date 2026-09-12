БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Новая виниловая пластинка БГ - финальный в трилогии, начатой релизами Соль и Время N. В новом альбоме собраны 13 песен, по словам музыканта, все они - его реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего социального, все только личное. При этом работа над диском продолжалась семь лет, а часть песен - написаны совсем недавно, в 2019-2020 годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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