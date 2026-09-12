Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675959
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande, Badante Molto Mosso, Lustiges Zusammensein Der Landleulegro, Gewitter - Stulegro, Frohe Und Dankbare Gefuhle Nach Dem Sturm
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande, Badante Molto Mosso, Lustiges Zusammensein Der Landleulegro, Gewitter - Stulegro, Frohe Und Dankbare Gefuhle Nach Dem Sturm
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Karajan, Herbert von Beethoven: Symphony No.6 "Pastoral" 8712177064526 виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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