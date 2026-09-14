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Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728096
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Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Samba Dees Days, O Pato (The Duck), Samba Triste, Samba de Uma Nota S? (One Note Samba), E Luxo So, Baia, So Danco Samba - Bonus Track, O Pato (The Duck) [Alternate Take] - Bonus Track
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка

«Jazz Samba» — альбом в исполнении саксофониста Stan Getz и гитариста Charlie Byrd, выпущенный в 1962 году. Некоторые факты об альбоме:. Записан за одну сессию в унитарной церкви All Souls в Вашингтоне, округ Колумбия. Представляет собой сочетание свинга и самбы. Две песни, «Desafinado» (Off Key or Out of Tune) и «Samba de Uma Nota S?» (One Note Samba), были написаны Антонио Карлосом Жобимом и выпущены как синглы в США и Европе. Чарли Берд написал одну песню «Samba Dees Days», а остальные были написаны бразильскими композиторами. Стэн Гетц получил премию «Грэмми» за лучшее джазовое исполнение 1963 года за «Desafinado». «Desafinado» также был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Запись года», а «Jazz Samba» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Альбом года».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz & Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Samba Dees Days, O Pato (The Duck), Samba Triste, Samba de Uma Nota S? (One Note Samba), E Luxo So, Baia, So Danco Samba - Bonus Track, O Pato (The Duck) [Alternate Take] - Bonus Track
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
«Jazz Samba» — альбом в исполнении саксофониста Stan Getz и гитариста Charlie Byrd, выпущенный в 1962 году. Некоторые факты об альбоме:. Записан за одну сессию в унитарной церкви All Souls в Вашингтоне, округ Колумбия. Представляет собой сочетание свинга и самбы. Две песни, «Desafinado» (Off Key or Out of Tune) и «Samba de Uma Nota S?» (One Note Samba), были написаны Антонио Карлосом Жобимом и выпущены как синглы в США и Европе. Чарли Берд написал одну песню «Samba Dees Days», а остальные были написаны бразильскими композиторами. Стэн Гетц получил премию «Грэмми» за лучшее джазовое исполнение 1963 года за «Desafinado». «Desafinado» также был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Запись года», а «Jazz Samba» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Альбом года».


Теги товара: Limited Edition
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