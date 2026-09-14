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Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 2
Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 3
Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 4
Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Bossa Nova U.S.A
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728200
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Характеристики

Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8436542012454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Bossa Nova U.S.A
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bossa Nova U.S.A., Vento Fresco, Trolley Song, Theme For June, Corac?o Sensivel (Tender Heart), Irm?o Amigo (Brother Friend), There'll Be No Tomorrow, Cantiga Nova Swing, Lamento, This Can't Be Love, Fatha
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Nova U.S.A., Vento Fresco, Trolley Song, Theme For June, Corac?o Sensivel (Tender Heart), Irm?o Amigo (Brother Friend), There'll Be No Tomorrow, Cantiga Nova Swing, Lamento, This Can't Be Love, Fatha



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dave Brubeck - Bossa Nova U.S.A (8436542012454) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8436542012454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Bossa Nova U.S.A
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bossa Nova U.S.A., Vento Fresco, Trolley Song, Theme For June, Corac?o Sensivel (Tender Heart), Irm?o Amigo (Brother Friend), There'll Be No Tomorrow, Cantiga Nova Swing, Lamento, This Can't Be Love, Fatha
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Nova U.S.A., Vento Fresco, Trolley Song, Theme For June, Corac?o Sensivel (Tender Heart), Irm?o Amigo (Brother Friend), There'll Be No Tomorrow, Cantiga Nova Swing, Lamento, This Can't Be Love, Fatha


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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