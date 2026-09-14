Global Stage Orchestra - Pirates Of The Caribbean (coloured) (8719039007554) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Pirates Of The Caribbean
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Pirates Of The Caribbean
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fog Bound, The Medallion Calls, The Black Pearl, Will And Elizabeth, He’s a Pirate, Jack Sparrow, Davy Jones, The Kraken, At Wit’s End, Up Is Down, What Shall We Die For, One Day, Drink Up Me Hearties Yo Ho
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Global Stage Orchestra - Pirates Of The Caribbean (coloured) (8719039007554) виниловая пластинка
Отправляйтесь в эпическое музыкальное путешествие с Global Stage Orchestra, которые оживят легендарный саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Этот кинематографический трибьют передает дух авантюризма и эмоциональную глубину культовой музыки Ханса Циммера, включая незабываемые композиции, такие как «Он пират», «Черная жемчужина» и «Дэви Джонс». От громоподобной драмы «Кракен» до завораживающей элегантности «Один день» — каждая композиция дарит захватывающее оркестровое звучание, идеально подходящее как для поклонников, так и для коллекционеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитJohn Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Y...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитDeserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитBriston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Pirates Of The Caribbean
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fog Bound, The Medallion Calls, The Black Pearl, Will And Elizabeth, He’s a Pirate, Jack Sparrow, Davy Jones, The Kraken, At Wit’s End, Up Is Down, What Shall We Die For, One Day, Drink Up Me Hearties Yo Ho
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Отправляйтесь в эпическое музыкальное путешествие с Global Stage Orchestra, которые оживят легендарный саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Этот кинематографический трибьют передает дух авантюризма и эмоциональную глубину культовой музыки Ханса Циммера, включая незабываемые композиции, такие как «Он пират», «Черная жемчужина» и «Дэви Джонс». От громоподобной драмы «Кракен» до завораживающей элегантности «Один день» — каждая композиция дарит захватывающее оркестровое звучание, идеально подходящее как для поклонников, так и для коллекционеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Global Stage Orchestra - Pirates Of The Caribbean (coloured) (8719039007554) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Global Stage Orchestra - Pirates Of The Caribbean (coloured) (8719039007554) виниловая пластинка