Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка
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Описание товара Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна, также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
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