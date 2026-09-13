Ringo Starr - Zoom In (EP) (0602435585802) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Zoom In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707291
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435585802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Zoom In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here’s To The Nights, Zoom In Zoom Out, Teach Me To Tango, Waiting For The Tide To Turn, Not Enough Love In The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ringo Starr - Zoom In (EP) (0602435585802) виниловая пластинка
Zoom In - студийный сольный мини альбом 2021 года исполнителя Ринго Старр. Альбом был записан в домашней студии Ринго Старра с апреля по октябрь 2020 года. Сэр Ринго Старр - британский музыкант, автор песен, актёр. Известен как барабанщик группы The Beatles. Кавалер ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435585802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Zoom In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here’s To The Nights, Zoom In Zoom Out, Teach Me To Tango, Waiting For The Tide To Turn, Not Enough Love In The World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Zoom In - студийный сольный мини альбом 2021 года исполнителя Ринго Старр. Альбом был записан в домашней студии Ринго Старра с апреля по октябрь 2020 года. Сэр Ринго Старр - британский музыкант, автор песен, актёр. Известен как барабанщик группы The Beatles. Кавалер ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр.
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Ringo Starr - Zoom In (EP) (0602435585802) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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