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OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка

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OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 1
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 2
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 3
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 4
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 5
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 6
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 7
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 8
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 9
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 10
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 11
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 12
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 13
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 14
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 15
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 16
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 17
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 18
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 19
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 20
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 21
OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Oppenheimer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 4
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  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 10
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  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 15
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 16
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 17
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 18
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 19
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 20
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 21
  • OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707123
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Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0850010229911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Oppenheimer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fission, Can You Hear The Music, A Lowly Shoe Salesman, Quantum Machanics, Gravity Swallows Light, The Trial, Dr. Hill, Kitty Comes To Testify, Meeting Kitty, Groves, Manhattan Project, American Prometheus, Atmospheric Ignition, Los Alamos, Fusion, Colonel Pash, Theorists, Ground Zero, Trinity, What We Have Done, Power Stays In The Shadows, Something More Important, Destroyer Of Worlds, Oppenheimer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Oppenheimer (Ludwig Goransson) (coloured) (0850010229911) виниловая пластинка

Mondo в сотрудничестве с Universal Pictures представляет первый физический релиз потрясающего и глубоко эмоционального саундтрека к недавнему блокбастеру «Оппенгеймер», эпическому фильму признанного режиссера Кристофера Нолана. Лимитированное издание на тройном оранжевом виниле с 8-страничным буклетом. Фильм основан на удостоенной Пулитцеровской премии книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», повествующей о загадочном человеке, который руководил Манхэттенским проектом и помог разработать первое ядерное оружие. Для создания музыки Кристофер Нолан обратился к оскароносному композитору Людвигу Горанссону (фильмы «Чёрная пантера», «Довод», «Веном»). «Работа Людвига над фильмом и глубоко личная, и имеет большой исторический размах», - говорит Нолан. Музыка втягивает зрителей в эмоциональные дилеммы персонажей и их взаимодействие с масштабными геополитическими вызовами, с которыми они сталкиваются.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0850010229911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Oppenheimer
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fission, Can You Hear The Music, A Lowly Shoe Salesman, Quantum Machanics, Gravity Swallows Light, The Trial, Dr. Hill, Kitty Comes To Testify, Meeting Kitty, Groves, Manhattan Project, American Prometheus, Atmospheric Ignition, Los Alamos, Fusion, Colonel Pash, Theorists, Ground Zero, Trinity, What We Have Done, Power Stays In The Shadows, Something More Important, Destroyer Of Worlds, Oppenheimer
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mondo в сотрудничестве с Universal Pictures представляет первый физический релиз потрясающего и глубоко эмоционального саундтрека к недавнему блокбастеру «Оппенгеймер», эпическому фильму признанного режиссера Кристофера Нолана. Лимитированное издание на тройном оранжевом виниле с 8-страничным буклетом. Фильм основан на удостоенной Пулитцеровской премии книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», повествующей о загадочном человеке, который руководил Манхэттенским проектом и помог разработать первое ядерное оружие. Для создания музыки Кристофер Нолан обратился к оскароносному композитору Людвигу Горанссону (фильмы «Чёрная пантера», «Довод», «Веном»). «Работа Людвига над фильмом и глубоко личная, и имеет большой исторический размах», - говорит Нолан. Музыка втягивает зрителей в эмоциональные дилеммы персонажей и их взаимодействие с масштабными геополитическими вызовами, с которыми они сталкиваются.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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