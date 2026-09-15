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The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка

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The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 1
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 2
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 3
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 4
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 5
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 6
The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Young Rascals
Альбом (сингл)
Groovin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 1
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 2
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 3
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 4
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 5
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 6
  • The Young Rascals - Groovin&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797250313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Young Rascals
Альбом (сингл)
Groovin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Girl Like You, Find Somebody, Im So Happy Now, Sueno, How Can I Be Sure, Groovin, If You K I Dont Love You Anymore, You Better Run, A Place In The Sun, Its Love, A Beautiful Morning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Girl Like You, Find Somebody, Im So Happy Now, Sueno, How Can I Be Sure, Groovin, If You K I Dont Love You Anymore, You Better Run, A Place In The Sun, Its Love, A Beautiful Morning

Отзывы о товаре The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797250313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Young Rascals
Альбом (сингл)
Groovin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Girl Like You, Find Somebody, Im So Happy Now, Sueno, How Can I Be Sure, Groovin, If You K I Dont Love You Anymore, You Better Run, A Place In The Sun, Its Love, A Beautiful Morning
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Girl Like You, Find Somebody, Im So Happy Now, Sueno, How Can I Be Sure, Groovin, If You K I Dont Love You Anymore, You Better Run, A Place In The Sun, Its Love, A Beautiful Morning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recording) (0821797250313) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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