Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка
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Описание товара Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка
Второй альбом Santana, «Abraxas», значительно превзошёл успех дебютного альбома. Этот впечатляющий альбом, включающий такие хиты, как «Black Magic Woman» и «Oye Como Va», достиг первого места в американских чартах в октябре 1970 года, где продержался в общей сложности шесть недель. Самым успешным треком альбома, несомненно, является инструментальная композиция «Samba Pa Ti», которая стала одной из самых популярных песен на немецких радиостанциях в 1970-х годах. «Abraxas» остаётся идеальным альбомом латинского рока. Уверенное звучание Сантаны, расширяющее и исследующее новые музыкальные горизонты, пульсирует психоделическими акцентами и афро-латинскими грувами в альбомах группы 1970 года. Включённый журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времён и отобранный Библиотекой Конгресса для внесения в Национальный реестр звукозаписей, «Abraxas» сразу же завоевал популярность, продержавшись на первом месте шесть недель и выведя космическую кавер-версию песни Fleetwood Mac «Black Magic Woman» в пятёрку лучших. Более пяти миллионов копий и бесчисленное множество наград по всему миру сделали «Abraxas» легендой. Пронумерованный 180-граммовый виниловый диск Mobile Fidelity SuperVinyl, созданный на основе оригинальных аналоговых лент и упакованный в разворотный конверт Stoughton, превосходит по качеству высоко оцененный критиками, но уже снятый с производства 180-граммовый виниловый диск этого лейбла и поражает информативностью, чёткостью, текстурой и цветом. Результат: объёмное, воздушное и близкое звучание, которое выигрывает от качеств MoFi SuperVinyl: чрезвычайно низкого уровня шума, превосходной чёткости канавок и идеально гладкой поверхности.
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