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Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка

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Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 7
Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
ABRAXAS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 7
  • Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715332
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588920615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
ABRAXAS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Singing Winds, Crying Beasts, Black Magic Woman / Gypsy Queen, Oye Como Va, Incident at Neshabur, Se a Cabo, Mother's Daughter, Samba Pa Ti, Hope You're Feeling Better, Nicoya
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка

Второй альбом Santana, «Abraxas», значительно превзошёл успех дебютного альбома. Этот впечатляющий альбом, включающий такие хиты, как «Black Magic Woman» и «Oye Como Va», достиг первого места в американских чартах в октябре 1970 года, где продержался в общей сложности шесть недель. Самым успешным треком альбома, несомненно, является инструментальная композиция «Samba Pa Ti», которая стала одной из самых популярных песен на немецких радиостанциях в 1970-х годах. «Abraxas» остаётся идеальным альбомом латинского рока. Уверенное звучание Сантаны, расширяющее и исследующее новые музыкальные горизонты, пульсирует психоделическими акцентами и афро-латинскими грувами в альбомах группы 1970 года. Включённый журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времён и отобранный Библиотекой Конгресса для внесения в Национальный реестр звукозаписей, «Abraxas» сразу же завоевал популярность, продержавшись на первом месте шесть недель и выведя космическую кавер-версию песни Fleetwood Mac «Black Magic Woman» в пятёрку лучших. Более пяти миллионов копий и бесчисленное множество наград по всему миру сделали «Abraxas» легендой. Пронумерованный 180-граммовый виниловый диск Mobile Fidelity SuperVinyl, созданный на основе оригинальных аналоговых лент и упакованный в разворотный конверт Stoughton, превосходит по качеству высоко оцененный критиками, но уже снятый с производства 180-граммовый виниловый диск этого лейбла и поражает информативностью, чёткостью, текстурой и цветом. Результат: объёмное, воздушное и близкое звучание, которое выигрывает от качеств MoFi SuperVinyl: чрезвычайно низкого уровня шума, превосходной чёткости канавок и идеально гладкой поверхности.

Отзывы о товаре Santana - Abraxas (Analogue, Original Master Recording) (0196588920615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588920615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
ABRAXAS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Singing Winds, Crying Beasts, Black Magic Woman / Gypsy Queen, Oye Como Va, Incident at Neshabur, Se a Cabo, Mother's Daughter, Samba Pa Ti, Hope You're Feeling Better, Nicoya
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом Santana, «Abraxas», значительно превзошёл успех дебютного альбома. Этот впечатляющий альбом, включающий такие хиты, как «Black Magic Woman» и «Oye Como Va», достиг первого места в американских чартах в октябре 1970 года, где продержался в общей сложности шесть недель. Самым успешным треком альбома, несомненно, является инструментальная композиция «Samba Pa Ti», которая стала одной из самых популярных песен на немецких радиостанциях в 1970-х годах. «Abraxas» остаётся идеальным альбомом латинского рока. Уверенное звучание Сантаны, расширяющее и исследующее новые музыкальные горизонты, пульсирует психоделическими акцентами и афро-латинскими грувами в альбомах группы 1970 года. Включённый журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времён и отобранный Библиотекой Конгресса для внесения в Национальный реестр звукозаписей, «Abraxas» сразу же завоевал популярность, продержавшись на первом месте шесть недель и выведя космическую кавер-версию песни Fleetwood Mac «Black Magic Woman» в пятёрку лучших. Более пяти миллионов копий и бесчисленное множество наград по всему миру сделали «Abraxas» легендой. Пронумерованный 180-граммовый виниловый диск Mobile Fidelity SuperVinyl, созданный на основе оригинальных аналоговых лент и упакованный в разворотный конверт Stoughton, превосходит по качеству высоко оцененный критиками, но уже снятый с производства 180-граммовый виниловый диск этого лейбла и поражает информативностью, чёткостью, текстурой и цветом. Результат: объёмное, воздушное и близкое звучание, которое выигрывает от качеств MoFi SuperVinyl: чрезвычайно низкого уровня шума, превосходной чёткости канавок и идеально гладкой поверхности.
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Отзывы


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