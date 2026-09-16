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Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка

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Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 1
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 2
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 3
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 4
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 5
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 6
Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Burnin' Sky
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 1
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 2
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 3
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 4
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 5
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 6
  • Bad Company - Burnin&#039; Sky (Analogue) (0753088755774) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Burnin' Sky
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burnin' Sky, Morning Sun, Leaving You, Like Water, Knapsack (The Happy Wanderer), Everything I Need, Heartbeat, Peace Of Mind, Passing Time, Too Bad, Man Needs Woman, Master Of Ceremony
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка

Альбом Bad Company "Burnin' Sky", выпущенный в марте 1977 года, продолжает демонстрировать блюзовые рок-корни группы, где на первый план выходит проникновенный и мощный вокал Пола Роджерса. Музыкальный стиль альбома характеризуется мрачным, гитарным звучанием и блюзовыми мелодиями. Все 12 песен были записаны во Франции в студии Ch?teau d'H?rouville, где Дэвид Боуи позже, в том же году, записал альбом Low. Хит-сингл и заглавная песня альбома, "Burnin' Sky", достигли 78-го места в американском чарте Billboard Pop Singles. Альбом занял 15-е место в чарте Billboard 200. Этот двойной виниловый диск «Burnin' Sky» весом 180 г и скоростью вращения 45 об/мин является окончательным переизданием этой классической композиции, попавшей в чарты. Мастеринг выполнен Райаном К. Смитом с уникальной копии магнитной ленты.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Burnin' Sky
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burnin' Sky, Morning Sun, Leaving You, Like Water, Knapsack (The Happy Wanderer), Everything I Need, Heartbeat, Peace Of Mind, Passing Time, Too Bad, Man Needs Woman, Master Of Ceremony
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Bad Company "Burnin' Sky", выпущенный в марте 1977 года, продолжает демонстрировать блюзовые рок-корни группы, где на первый план выходит проникновенный и мощный вокал Пола Роджерса. Музыкальный стиль альбома характеризуется мрачным, гитарным звучанием и блюзовыми мелодиями. Все 12 песен были записаны во Франции в студии Ch?teau d'H?rouville, где Дэвид Боуи позже, в том же году, записал альбом Low. Хит-сингл и заглавная песня альбома, "Burnin' Sky", достигли 78-го места в американском чарте Billboard Pop Singles. Альбом занял 15-е место в чарте Billboard 200. Этот двойной виниловый диск «Burnin' Sky» весом 180 г и скоростью вращения 45 об/мин является окончательным переизданием этой классической композиции, попавшей в чарты. Мастеринг выполнен Райаном К. Смитом с уникальной копии магнитной ленты.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая пластинка - стоимость товара 10170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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