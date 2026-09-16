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Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка

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Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 3
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Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 5
Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Abacab
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 1
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 2
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 3
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 4
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 5
  • Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Abacab
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Abacab, No Reply At All, Me And Sarah Jane, Keep It Dark, Dodo / Lurker, Who Dunnit?, Man On The Corner, Like It Or Not, Another Record
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка

Сейчас Genesis — одна из крупнейших групп в мире, как по количеству концертных аудиторий, так и по продажам пластинок. Для альбома "Abacab" они выбрали более экспериментальный, основанный на синтезаторах стиль. Он стал их вторым подряд альбомом, занявшим первое место в Великобритании, разошелся тиражом более 2 миллионов копий в США и включал такие хиты, как "Man On The Corner", "No Reply At All", "Keep It Dark" и заглавный сингл. Альбом Genesis "Abacab", выпущенный в 1981 году и получивший платиновый статус в нескольких странах, включая США и Великобританию, ознаменовал отход группы от своих прогрессивных корней и переход к более доступным, поп-ориентированным песням. Продюсером альбома выступил Хью Падгэм, известный своей работой с такими успешными артистами, как Фил Коллинз и The Police. Его методы продюсирования, включая использование гейтированной реверберации для ударных, способствовали созданию современного и подходящего для радио звучания альбома.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Abacab
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Abacab, No Reply At All, Me And Sarah Jane, Keep It Dark, Dodo / Lurker, Who Dunnit?, Man On The Corner, Like It Or Not, Another Record
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Сейчас Genesis — одна из крупнейших групп в мире, как по количеству концертных аудиторий, так и по продажам пластинок. Для альбома "Abacab" они выбрали более экспериментальный, основанный на синтезаторах стиль. Он стал их вторым подряд альбомом, занявшим первое место в Великобритании, разошелся тиражом более 2 миллионов копий в США и включал такие хиты, как "Man On The Corner", "No Reply At All", "Keep It Dark" и заглавный сингл. Альбом Genesis "Abacab", выпущенный в 1981 году и получивший платиновый статус в нескольких странах, включая США и Великобританию, ознаменовал отход группы от своих прогрессивных корней и переход к более доступным, поп-ориентированным песням. Продюсером альбома выступил Хью Падгэм, известный своей работой с такими успешными артистами, как Фил Коллинз и The Police. Его методы продюсирования, включая использование гейтированной реверберации для ударных, способствовали созданию современного и подходящего для радио звучания альбома.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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