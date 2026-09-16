Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка
Участники Bad Company в первые годы своей карьеры поддерживали неустанный темп, выпустив четыре альбома в период с 1974 по 1977 год (и постоянно гастролируя). К моменту завершения записи своего четвёртого альбома "Burnin' Sky" они были измотаны и явно нуждались в отдыхе. Группа вновь заявила о себе 17 марта 1979 года со своим пятым альбомом "Desolation Angels", еще одним качественным сборником из 10 треков в стиле блюз-рок, чьи впечатляющие успехи в чартах доказали, что даже на фоне растущего потока молодых панк- и нью-вейв групп, по-прежнему существует высокий спрос на фирменное звучание Bad Company, пишет Ultimate Classic Rock. Страстная вокальная композиция "Rock'n'Roll Fantasy" стала золотым синглом альбома, и в целом альбом звучит более отшлифованно, чем его предшественник, Burnin' Sky. "Gone, Gone, Gone", "Lonely for Your Love" и "She Brings Me Love" стали самыми популярными треками с вокалистом и ритм-гитаристом Полом Роджерсом, и поклонники доказали свою преданность, подняв альбом на 10-е место в Великобритании и на 3-е место в США. Альбом получил платиновый статус, разойдясь тиражом более миллиона копий, а впоследствии и двойной платиновый статус.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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