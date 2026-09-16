Various Artists - Now Yearbook 1980 - 1984 (Box) (coloured) (0196587511913) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1984
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий, желтый, розовый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711473
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587511913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1984
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blondie–Call Me, Madness–My Girl, Kate Bush–Army Dreamers, Roxy Music–Oh Yeah!, Grace Jones–Private Life, Siouxsie And The Banshees*–Christine, Judas Priest–Breaking The Law, Mot?rhead–Ace Of Spades, Donna Summer–On The Radio, Diana Ross–I'm Coming Out, Change–Searching, Stephanie Mills–Never Knew Love Like This Before, Odyssey (2)–If You're Lookin' For A Way Out, The Korgis–Everybody's Got To Learn Sometime, Andrew Lloyd Webber & Marti Webb–Take That Look Off Your Face, Jona Lewie–Stop The Cava
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий, желтый, розовый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Now Yearbook 1980 - 1984 (Box) (coloured) (0196587511913) виниловая пластинка
"Now Yearbook '80-'84 (The Final Chapter)" - расширенный сборник популярной музыки начала 80-х годов XX века от компании Sony Music. Лимитированное издание на пяти разноцветных пластинках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587511913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1984
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blondie–Call Me, Madness–My Girl, Kate Bush–Army Dreamers, Roxy Music–Oh Yeah!, Grace Jones–Private Life, Siouxsie And The Banshees*–Christine, Judas Priest–Breaking The Law, Mot?rhead–Ace Of Spades, Donna Summer–On The Radio, Diana Ross–I'm Coming Out, Change–Searching, Stephanie Mills–Never Knew Love Like This Before, Odyssey (2)–If You're Lookin' For A Way Out, The Korgis–Everybody's Got To Learn Sometime, Andrew Lloyd Webber & Marti Webb–Take That Look Off Your Face, Jona Lewie–Stop The Cava
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий, желтый, розовый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
"Now Yearbook '80-'84 (The Final Chapter)" - расширенный сборник популярной музыки начала 80-х годов XX века от компании Sony Music. Лимитированное издание на пяти разноцветных пластинках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Now Yearbook 1980 - 1984 (Box) (coloured) (0196587511913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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