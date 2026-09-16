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Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка

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Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 1
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 2
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 3
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 4
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 5
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 1
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 2
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 3
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 4
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 5
  • Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let The Good Times Roll, It Had To Be You, Alexander's Ragtime Band, Two Years Of Torture, When Your Lover Has Gone, Deed I Do, Just For A Thrill, You Won't Let Me Go, Tell Me You'll Wait For Me, Don't Let The Sun Catch You Cryin', Am I Blue, Come Rain Or Come Shine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка

«Гений Рэя Чарльза», его шестой студийный альбом, выпущенный в 1959 году на Atlantic Records, уступил место соул-звучанию его записей 1950-х годов, в которых сочетались джаз, госпел и блюз, в пользу свинговой поп-музыки с аранжировками для биг-бэнда. Альбом был отпечатан на 180-граммовом виниле на фабрике Quality Record Pressings и помещен в раскладной конверт в старинном стиле типографией Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let The Good Times Roll, It Had To Be You, Alexander's Ragtime Band, Two Years Of Torture, When Your Lover Has Gone, Deed I Do, Just For A Thrill, You Won't Let Me Go, Tell Me You'll Wait For Me, Don't Let The Sun Catch You Cryin', Am I Blue, Come Rain Or Come Shine
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
«Гений Рэя Чарльза», его шестой студийный альбом, выпущенный в 1959 году на Atlantic Records, уступил место соул-звучанию его записей 1950-х годов, в которых сочетались джаз, госпел и блюз, в пользу свинговой поп-музыки с аранжировками для биг-бэнда. Альбом был отпечатан на 180-граммовом виниле на фабрике Quality Record Pressings и помещен в раскладной конверт в старинном стиле типографией Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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