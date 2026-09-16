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Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка

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Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 1
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 2
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 3
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 4
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 5
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 1
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 2
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 3
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 4
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 5
  • Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, I'll Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка

Платиновый успех Foreigner продолжился с выходом Head Games, третьего альбома группы. Благодаря таким песням, как "Dirty White Boy" и "Head Games", идеально подходящим для радио, Foreigner оставались в авангарде арена-рок-сцены в конце десятилетия; и успех супергруппы продолжался и в 1980-х годах. Выходу альбома в августе 1979 года предшествовал первый сингл, хард-роковый трек "Dirty White Boy", который достиг 12-го места в чарте Billboard Hot 100. Сам альбом продолжил рост популярности Foreigner, поднявшись до 5-го места в чарте Billboard 200 и получив платиновый статус через четыре месяца после выхода. С тех пор Head Games получил пятикратный платиновый статус за не менее чем 5 миллионов проданных копий в США. Следующими синглами стали заглавный трек и "Women", которые достигли 14-го и 41-го мест соответственно.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, I'll Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Платиновый успех Foreigner продолжился с выходом Head Games, третьего альбома группы. Благодаря таким песням, как "Dirty White Boy" и "Head Games", идеально подходящим для радио, Foreigner оставались в авангарде арена-рок-сцены в конце десятилетия; и успех супергруппы продолжался и в 1980-х годах. Выходу альбома в августе 1979 года предшествовал первый сингл, хард-роковый трек "Dirty White Boy", который достиг 12-го места в чарте Billboard Hot 100. Сам альбом продолжил рост популярности Foreigner, поднявшись до 5-го места в чарте Billboard 200 и получив платиновый статус через четыре месяца после выхода. С тех пор Head Games получил пятикратный платиновый статус за не менее чем 5 миллионов проданных копий в США. Следующими синглами стали заглавный трек и "Women", которые достигли 14-го и 41-го мест соответственно.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка - стоимость товара 10170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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