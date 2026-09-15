0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб.
В наличии
Код товара: 652440
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Born To Be Wild, Its Never Too Late, Rock Me, Hey Lawdy Mama, Move Over, Who Needs Ya, Magic Carpet Ride, The Pusher, Sookie, Sookie, Jupiters Child, Screaming Night Hog
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Born To Be Wild, Its Never Too Late, Rock Me, Hey Lawdy Mama, Move Over, Who Needs Ya, Magic Carpet Ride, The Pusher, Sookie, Sookie, Jupiters Child, Screaming Night Hog
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) виниловая пластинка – стоимость товара 10170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) виниловая пластинка