Bad Company - Run With The Pack (Analogue) (0753088753879) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
RUN WITH THE PACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб.
В наличии
Код товара: 733563
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
RUN WITH THE PACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Live For The Music, Simple Man, Honey Child, Love Me Somebody, Run With The Pack, Silver, Blue & Gold, Young Blood, Do Right By Your Woman, Sweet Lil' Sister, Fade Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Company - Run With The Pack (Analogue) (0753088753879) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Live For The Music, Simple Man, Honey Child, Love Me Somebody, Run With The Pack, Silver, Blue & Gold, Young Blood, Do Right By Your Woman, Sweet Lil' Sister, Fade Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
RUN WITH THE PACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Live For The Music, Simple Man, Honey Child, Love Me Somebody, Run With The Pack, Silver, Blue & Gold, Young Blood, Do Right By Your Woman, Sweet Lil' Sister, Fade Away
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Live For The Music, Simple Man, Honey Child, Love Me Somebody, Run With The Pack, Silver, Blue & Gold, Young Blood, Do Right By Your Woman, Sweet Lil' Sister, Fade Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bad Company - Run With The Pack (Analogue) (0753088753879) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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