The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 050 руб.
В наличии
Код товара: 705247
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Susie Cincinnati (2020 Mix), Good Time (2019 Mix), I Just Got My Pay (2019 Mix), Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals Excerpt), Its About Time (Backing Vocals Excerpt), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Loop De Loop (Flip Flop Flyin In An Aeroplane) (Original 1969 Mix), San
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитVarious Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) ...
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитVarious Artists - Italo Disco: Collection Vol.2 (Box) (019411103...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитOST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola)...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитGrateful Dead - Olympia Theatre, Paris (05/03/72) (Box) (0603497...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитAphex Twin - Selected Ambient Works Vol.II (5056614797794) винил...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитJeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) винилова...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитLudovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитMark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитGoldie - Timeless (The Remixes) (5060555216436) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая п...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитThe Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая п...
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Susie Cincinnati (2020 Mix), Good Time (2019 Mix), I Just Got My Pay (2019 Mix), Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals Excerpt), Its About Time (Backing Vocals Excerpt), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Loop De Loop (Flip Flop Flyin In An Aeroplane) (Original 1969 Mix), San
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка - по цене 10050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка