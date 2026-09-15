Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка
Пройдя путь от однокомнатной мастерской до Нью-Йорка, изучая мировые музыкальные коллективы, Атлантика ввела ряд песен, оказавших неизгладимое влияние на развитие современной музыки. Наша годовая кампания ATL75 посвящена самым выдающимся, ярким и знаковым артистам, которые сегодня являются частью семьи Atlantic Records. Артисты, которые актуальны в культурном плане, разнообразно стремятся к успеху и вдохновляют современных поклонников музыки по всему миру. Ray Charles - первый студийный альбом американского пианиста, певца и лидера группы Ray Charles, выпущенный на лейбле Atlantic Records в июне 1957 года. Самоназванный альбом Рэя Чарльза 1957 года был одним из первых LP, выпущенных Atlantic (и позже названных Hallelujah I Love Her So). Как отмечает обозреватель AllMusic Брюс Элдер, вес альбома примерно три к одному в пользу собственной композиции Чарльза, хотя открывающие пластинку хиты Hallelujah I Love Her So и зажигательная Aint That Love имеют свое право на существование. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг непосредственно с оригинальной мастер-ленты Берни Грундмана и нарезка на 45 об/мин. Отпечатано на 180 граммах в Quality Record Pressings и RTI и помещено в двойные карманные джеты gatefold в старинном стиле с ламинацией фольгой от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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