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Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка

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Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 2
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 3
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 4
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 5
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 6
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 7
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 8
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Ray Charles
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 3
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 4
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 5
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 6
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 7
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 8
  • Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aint That Love, Drown In My Own Tears, Come Back Baby, Sinners Prayer, Funny (But I Still Love You), Losing Hand, A Fool For You, Side Two Hallelujah I Love Her So, Mess Around, This Little Girl Of Mine, Mary Ann, Greenbacks, Dont You Know, I Got A Woman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка

Пройдя путь от однокомнатной мастерской до Нью-Йорка, изучая мировые музыкальные коллективы, Атлантика ввела ряд песен, оказавших неизгладимое влияние на развитие современной музыки. Наша годовая кампания ATL75 посвящена самым выдающимся, ярким и знаковым артистам, которые сегодня являются частью семьи Atlantic Records. Артисты, которые актуальны в культурном плане, разнообразно стремятся к успеху и вдохновляют современных поклонников музыки по всему миру. Ray Charles - первый студийный альбом американского пианиста, певца и лидера группы Ray Charles, выпущенный на лейбле Atlantic Records в июне 1957 года. Самоназванный альбом Рэя Чарльза 1957 года был одним из первых LP, выпущенных Atlantic (и позже названных Hallelujah I Love Her So). Как отмечает обозреватель AllMusic Брюс Элдер, вес альбома примерно три к одному в пользу собственной композиции Чарльза, хотя открывающие пластинку хиты Hallelujah I Love Her So и зажигательная Aint That Love имеют свое право на существование. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг непосредственно с оригинальной мастер-ленты Берни Грундмана и нарезка на 45 об/мин. Отпечатано на 180 граммах в Quality Record Pressings и RTI и помещено в двойные карманные джеты gatefold в старинном стиле с ламинацией фольгой от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aint That Love, Drown In My Own Tears, Come Back Baby, Sinners Prayer, Funny (But I Still Love You), Losing Hand, A Fool For You, Side Two Hallelujah I Love Her So, Mess Around, This Little Girl Of Mine, Mary Ann, Greenbacks, Dont You Know, I Got A Woman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Пройдя путь от однокомнатной мастерской до Нью-Йорка, изучая мировые музыкальные коллективы, Атлантика ввела ряд песен, оказавших неизгладимое влияние на развитие современной музыки. Наша годовая кампания ATL75 посвящена самым выдающимся, ярким и знаковым артистам, которые сегодня являются частью семьи Atlantic Records. Артисты, которые актуальны в культурном плане, разнообразно стремятся к успеху и вдохновляют современных поклонников музыки по всему миру. Ray Charles - первый студийный альбом американского пианиста, певца и лидера группы Ray Charles, выпущенный на лейбле Atlantic Records в июне 1957 года. Самоназванный альбом Рэя Чарльза 1957 года был одним из первых LP, выпущенных Atlantic (и позже названных Hallelujah I Love Her So). Как отмечает обозреватель AllMusic Брюс Элдер, вес альбома примерно три к одному в пользу собственной композиции Чарльза, хотя открывающие пластинку хиты Hallelujah I Love Her So и зажигательная Aint That Love имеют свое право на существование. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг непосредственно с оригинальной мастер-ленты Берни Грундмана и нарезка на 45 об/мин. Отпечатано на 180 граммах в Quality Record Pressings и RTI и помещено в двойные карманные джеты gatefold в старинном стиле с ламинацией фольгой от Stoughton Printing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Charles - Ray Charles (Analogue) (0753088750779) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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