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Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP

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Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 1
Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 2
Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 3
Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706481
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
34х18х9
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP

Видеокарта NVIDIA 900-5G172-0340-001 ATX+LP — это мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность и качество графики для ваших игр и приложений.

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта NVIDIA 900-5G172-0340-001 ATX+LP — это мощное устройство, которое обеспечит высокую производительность и качество графики для ваших игр и приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA T400 4G 900-5G172-0340-001 ATX+LP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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