Наушники Edifier TWS300 NB White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
17х15х9
Вес, г.
330
Описание товара Наушники Edifier TWS300 NB White
Гарнитура Edifier TWS300 NB белый, вкладыши, крепление в ушной раковине, беспроводные bluetooth, регулятор громкости на наушниках, микрофон встроенный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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Гарнитура Edifier TWS300 NB белый, вкладыши, крепление в ушной раковине, беспроводные bluetooth, регулятор громкости на наушниках, микрофон встроенный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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