Легенды Русского Рока - Алиса (Blue) (4640001405525) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Алиса
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока - Алиса
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705786
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Алиса
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока - Алиса
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вот так, Трасса Е-95, Апрель, Веретено, Ко мне Театр теней, Мама, Время менять имена, Мы вместе, Моё поколение, Всё это рок-н-ролл, Красное на чёрном, Лодка, Стерх, Кибитка, Плачь, Дурак и Солнце, Всё в наших руках
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Алиса (Blue) (4640001405525) виниловая пластинка
Специальное издание, посвященное одной из самых известных рок-групп России, АлисА. Группа была основана в 1983 году и стала одним из символов русского рока, известной своими мощными текстами и энергичным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Алиса
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока - Алиса
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вот так, Трасса Е-95, Апрель, Веретено, Ко мне Театр теней, Мама, Время менять имена, Мы вместе, Моё поколение, Всё это рок-н-ролл, Красное на чёрном, Лодка, Стерх, Кибитка, Плачь, Дурак и Солнце, Всё в наших руках
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Специальное издание, посвященное одной из самых известных рок-групп России, АлисА. Группа была основана в 1983 году и стала одним из символов русского рока, известной своими мощными текстами и энергичным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Легенды Русского Рока - Алиса (Blue) (4640001405525) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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