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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка

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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 1
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 2
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 3
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 4
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 5
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 6
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 7
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 1
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 2
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 3
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 4
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 5
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 6
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 7
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705729
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Metal Church, выпущенный в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.

Отзывы о товаре Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Metal Church, выпущенный в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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