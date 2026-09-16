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Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка

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Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Burnout, Having a Blast, Chump, Longview, Welcome to Paradise, Pulling Teeth, Basket Case, She, Sassafras Roots, When I Come Around, Coming Clean, Emenius Sleepus, In the End, F.o.d.
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка

Dookie — третий студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный на лейбле Reprise Records в 1994 году. Издание на цветном виниле. Dookie вышел в феврале 1994 года и с тех пор разошёлся тиражом более 15 миллионов копий по всему миру, включая 10 миллионов в США (сертификация RIAA Diamond). Этот альбом – культовый шедевр панк-рока и поп-музыки, один из самых влиятельных и определяющих альбомов 90-х. С него вышли пять хитов, которые до сих пор пользуются огромной популярностью: «Longview», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «When I Come Around» и «She».



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Burnout, Having a Blast, Chump, Longview, Welcome to Paradise, Pulling Teeth, Basket Case, She, Sassafras Roots, When I Come Around, Coming Clean, Emenius Sleepus, In the End, F.o.d.
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dookie — третий студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный на лейбле Reprise Records в 1994 году. Издание на цветном виниле. Dookie вышел в феврале 1994 года и с тех пор разошёлся тиражом более 15 миллионов копий по всему миру, включая 10 миллионов в США (сертификация RIAA Diamond). Этот альбом – культовый шедевр панк-рока и поп-музыки, один из самых влиятельных и определяющих альбомов 90-х. С него вышли пять хитов, которые до сих пор пользуются огромной популярностью: «Longview», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «When I Come Around» и «She».


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Dookie (coloured) (0093624829904) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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