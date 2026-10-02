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Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка

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Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 1
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 2
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 3
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 4
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 1
  • Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 2
  • Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 3
  • Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 4
  • Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка

Track List

A1Head Like A Hole4:59
A2Terrible Lie4:38
A3Down In It3:46
A4Sanctified5:48
A5Something I Can Never Have5:54
B6Kinda I want To4:33
B7Sin4:06
B8That's What I get4:30
B9The Only Time4:47
B10Ringfinger5:45



Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails

Отзывы о товаре Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Head Like A Hole4:59
A2Terrible Lie4:38
A3Down In It3:46
A4Sanctified5:48
A5Something I Can Never Have5:54
B6Kinda I want To4:33
B7Sin4:06
B8That's What I get4:30
B9The Only Time4:47
B10Ringfinger5:45


Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527749921) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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