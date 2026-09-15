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Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка

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Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 1
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 2
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 3
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 4
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 5
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 6
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 7
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 8
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Still Climbing
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 1
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 2
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 3
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 4
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 5
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 6
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 7
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 8
  • Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Still Climbing
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Bad Attitude Shuffle, All Comes Down, Talk Is Cheap, Hard To Find The Words, Blood From A Stone, Still Climbing, Freewheelin, Through The Rain, Easy Come Easy Go, The Road's Still Long, Hot & Bothered
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Attitude Shuffle, All Comes Down, Talk Is Cheap, Hard To Find The Words, Blood From A Stone, Still Climbing, Freewheelin, Through The Rain, Easy Come Easy Go, The Road's Still Long, Hot & Bothered

Отзывы о товаре Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Still Climbing
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Bad Attitude Shuffle, All Comes Down, Talk Is Cheap, Hard To Find The Words, Blood From A Stone, Still Climbing, Freewheelin, Through The Rain, Easy Come Easy Go, The Road's Still Long, Hot & Bothered
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Attitude Shuffle, All Comes Down, Talk Is Cheap, Hard To Find The Words, Blood From A Stone, Still Climbing, Freewheelin, Through The Rain, Easy Come Easy Go, The Road's Still Long, Hot & Bothered
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cinderella - Still Climbing (0600753999387) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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