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Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка

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Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - фото 2
Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Sympathique
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3700187672690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Sympathique
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amado Mio, No Hay Problema, Sympathique, Que Sera Sera, La Soledad, ?Donde Estas, Yolanda?, Andalucia, Song Of The Black Lizard, Children Of Piraeus (From Never On Sunday), Brazil, Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка

"Sympathique" - дебютный альбом американской джаз-поп группы Pink Martini, вышедший в 1997 году на CD. Первое европейское издание на виниле 2008 года. Pink Martini - поп-джаз группа из города Портленад штат Орегон США. Музыканты исполняют песни на английском, французском, испанском, итальянском, и на всех этих языках сразу. Приглашенными вокалистами на альбоме выступили известный американский радио-журналист Ари Шапиро, который давно сотрудничает с коллективом, популярная стилистка Икрам Голдман, известная активистка Катлин Саадат, и американо-канадский музыкант Руфус Уэйнрайт. Дебютный альбом группы "Sympathique" вышел в 1997 году. С этого времени Pink Martini записали десять пластинок которые пользовались популярностью у публики в Америке и Европе за яркий, оригинальный стиль, включающий элементы джаза, классики, латино и поп-музыки.

Отзывы о товаре Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3700187672690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Sympathique
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amado Mio, No Hay Problema, Sympathique, Que Sera Sera, La Soledad, ?Donde Estas, Yolanda?, Andalucia, Song Of The Black Lizard, Children Of Piraeus (From Never On Sunday), Brazil, Lullaby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Sympathique" - дебютный альбом американской джаз-поп группы Pink Martini, вышедший в 1997 году на CD. Первое европейское издание на виниле 2008 года. Pink Martini - поп-джаз группа из города Портленад штат Орегон США. Музыканты исполняют песни на английском, французском, испанском, итальянском, и на всех этих языках сразу. Приглашенными вокалистами на альбоме выступили известный американский радио-журналист Ари Шапиро, который давно сотрудничает с коллективом, популярная стилистка Икрам Голдман, известная активистка Катлин Саадат, и американо-канадский музыкант Руфус Уэйнрайт. Дебютный альбом группы "Sympathique" вышел в 1997 году. С этого времени Pink Martini записали десять пластинок которые пользовались популярностью у публики в Америке и Европе за яркий, оригинальный стиль, включающий элементы джаза, классики, латино и поп-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Martini - Sympathique (3700187672690) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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