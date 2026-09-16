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Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка

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Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 1
Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 2
Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Орион
Альбом (сингл)
Музыка Для Живых
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 1
  • Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 2
  • Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059680965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Орион
Альбом (сингл)
Музыка Для Живых
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стану небом, Колыбельная, Их новый мир, Маленькая электрическая серенада, Ostinato Пурпур, Мир без границ, Реквием
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка

Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059680965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Орион
Альбом (сингл)
Музыка Для Живых
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стану небом, Колыбельная, Их новый мир, Маленькая электрическая серенада, Ostinato Пурпур, Мир без границ, Реквием
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Орион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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