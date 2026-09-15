Top.Mail.Ru
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469532728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка

4 (также известный как Foreigner 4) — четвёртый студийный альбом хард рок-группы Foreigner, выпущенный в 1981 году. Песни «Waiting for a Girl Like You», «Urgent» и «Juke Box Hero», выпущенные в качестве основных синглов альбома, стали хитами.

Отзывы о товаре Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469532728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
4 (также известный как Foreigner 4) — четвёртый студийный альбом хард рок-группы Foreigner, выпущенный в 1981 году. Песни «Waiting for a Girl Like You», «Urgent» и «Juke Box Hero», выпущенные в качестве основных синглов альбома, стали хитами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...