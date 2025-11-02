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Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 1
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 2
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 3
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 4
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 5
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 6
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 7
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Metal Heart
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 1
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 2
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 3
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 4
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 5
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 6
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 7
  • Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Metal Heart
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metal Heart, Midnight Mover, Up To The Limit, Wrong Is Right, Screaming For A Love-Bite, Too High To Get It Right, Dogs On Leads, Teach Us To Survive, Living For Tonite, Bound To Fail
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Metal Heart, Midnight Mover, Up To The Limit, Wrong Is Right, Screaming For A Love-Bite, Too High To Get It Right, Dogs On Leads, Teach Us To Survive, Living For Tonite, Bound To Fail

Отзывы о товаре Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
музыка прекрасная, в юности этот концерт был на кассете.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Малыш

Достоинства:


Комментарий:
Новая пластинка. MOV как всегда пакуют в пакет с клапаном. Внутренний конверт с пластиком, вкладка с текстами. Запись отличная. Масса не шумная. Классика ХМ.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Metal Heart
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metal Heart, Midnight Mover, Up To The Limit, Wrong Is Right, Screaming For A Love-Bite, Too High To Get It Right, Dogs On Leads, Teach Us To Survive, Living For Tonite, Bound To Fail
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Metal Heart, Midnight Mover, Up To The Limit, Wrong Is Right, Screaming For A Love-Bite, Too High To Get It Right, Dogs On Leads, Teach Us To Survive, Living For Tonite, Bound To Fail
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
музыка прекрасная, в юности этот концерт был на кассете.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Малыш

Достоинства:


Комментарий:
Новая пластинка. MOV как всегда пакуют в пакет с клапаном. Внутренний конверт с пластиком, вкладка с текстами. Запись отличная. Масса не шумная. Классика ХМ.


Купить Accept - Metal Heart (8719262012172) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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