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Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка

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Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 1
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 2
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 3
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 4
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 5
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 6
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 7
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 8
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 9
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 10
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 11
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 12
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 13
Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 1
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 2
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 3
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 4
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 5
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 6
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 7
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 8
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 9
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 10
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 11
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 12
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 13
  • Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197802928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка

Чудесная поп-сенсация сохранила 2003 год почти до самого конца: новая KYLIE! Будь то сингл, альбом, звук или имидж, KYLIE в очередной раз полностью переосмыслила себя. У австралийской суперзвезды были все основания для того, чтобы остаться в строю после выхода ее последнего альбома Fever, который стал самым успешным на сегодняшний день и разошелся тиражом более 5 млн. копий. Slow, небесный предвестник нового альбома Body Language, уже демонстрирует своими ледяными битами и искрящимся фанком, что KYLIE, которая является здесь соавтором, совершила скачок от гламурного великолепия диско к современным уличным звукам. Новый образ юной Бардо с оголяющим живот полосатым джемпером и белокурой длинной прической вполне вписывается в этот образ. Slow возвещает очень личный nouvelle vague KYLIE: эротизм со здоровой дистанцией, esprit с умным шиком и энергией до рассвета. Такие названия, как Still standing, Promises, Sweet Music и Loving Days - все потенциальные кандидаты на сингл - также покорят мировые чарты! Sealed with a K. Еще один гениальный трюк с прямым доступом к вершинам хит-парадов!. В честь 20-летия девятого студийного альбома Кайли Миноуг Body Language альбом впервые будет выпущен на виниле. Альбом Body Language содержит хит номер один Slow, а также хиты Chocolate и Red Blooded Woman и получил платиновый сертификат в Великобритании. альбом Body Language был выпущен в ноябре 2003 года и последовал за альбомом Light Years, который был выпущен в 2000 году. Именно эти альбомы сделали Кайли поп-иконой с уникальным именем. альбом Body Language стал дальнейшим развитием того звучания, благодаря которому Кайли стала доминировать в поп-музыке начала 2000-х годов, выпустив несколько крупнейших танцевальных композиций за последние 30 лет. Среди них - Spinning Around, Love At First Sight и Cant Get You Out Of My Head. альбом Body Language развивает эти успехи и исследует такие жанры, как синти-поп, электроклэш, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп.

Отзывы о товаре Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197802928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Чудесная поп-сенсация сохранила 2003 год почти до самого конца: новая KYLIE! Будь то сингл, альбом, звук или имидж, KYLIE в очередной раз полностью переосмыслила себя. У австралийской суперзвезды были все основания для того, чтобы остаться в строю после выхода ее последнего альбома Fever, который стал самым успешным на сегодняшний день и разошелся тиражом более 5 млн. копий. Slow, небесный предвестник нового альбома Body Language, уже демонстрирует своими ледяными битами и искрящимся фанком, что KYLIE, которая является здесь соавтором, совершила скачок от гламурного великолепия диско к современным уличным звукам. Новый образ юной Бардо с оголяющим живот полосатым джемпером и белокурой длинной прической вполне вписывается в этот образ. Slow возвещает очень личный nouvelle vague KYLIE: эротизм со здоровой дистанцией, esprit с умным шиком и энергией до рассвета. Такие названия, как Still standing, Promises, Sweet Music и Loving Days - все потенциальные кандидаты на сингл - также покорят мировые чарты! Sealed with a K. Еще один гениальный трюк с прямым доступом к вершинам хит-парадов!. В честь 20-летия девятого студийного альбома Кайли Миноуг Body Language альбом впервые будет выпущен на виниле. Альбом Body Language содержит хит номер один Slow, а также хиты Chocolate и Red Blooded Woman и получил платиновый сертификат в Великобритании. альбом Body Language был выпущен в ноябре 2003 года и последовал за альбомом Light Years, который был выпущен в 2000 году. Именно эти альбомы сделали Кайли поп-иконой с уникальным именем. альбом Body Language стал дальнейшим развитием того звучания, благодаря которому Кайли стала доминировать в поп-музыке начала 2000-х годов, выпустив несколько крупнейших танцевальных композиций за последние 30 лет. Среди них - Spinning Around, Love At First Sight и Cant Get You Out Of My Head. альбом Body Language развивает эти успехи и исследует такие жанры, как синти-поп, электроклэш, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп.
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Отзывы


Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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