Описание товара Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка

Чудесная поп-сенсация сохранила 2003 год почти до самого конца: новая KYLIE! Будь то сингл, альбом, звук или имидж, KYLIE в очередной раз полностью переосмыслила себя. У австралийской суперзвезды были все основания для того, чтобы остаться в строю после выхода ее последнего альбома Fever, который стал самым успешным на сегодняшний день и разошелся тиражом более 5 млн. копий. Slow, небесный предвестник нового альбома Body Language, уже демонстрирует своими ледяными битами и искрящимся фанком, что KYLIE, которая является здесь соавтором, совершила скачок от гламурного великолепия диско к современным уличным звукам. Новый образ юной Бардо с оголяющим живот полосатым джемпером и белокурой длинной прической вполне вписывается в этот образ. Slow возвещает очень личный nouvelle vague KYLIE: эротизм со здоровой дистанцией, esprit с умным шиком и энергией до рассвета. Такие названия, как Still standing, Promises, Sweet Music и Loving Days - все потенциальные кандидаты на сингл - также покорят мировые чарты! Sealed with a K. Еще один гениальный трюк с прямым доступом к вершинам хит-парадов!. В честь 20-летия девятого студийного альбома Кайли Миноуг Body Language альбом впервые будет выпущен на виниле. Альбом Body Language содержит хит номер один Slow, а также хиты Chocolate и Red Blooded Woman и получил платиновый сертификат в Великобритании. альбом Body Language был выпущен в ноябре 2003 года и последовал за альбомом Light Years, который был выпущен в 2000 году. Именно эти альбомы сделали Кайли поп-иконой с уникальным именем. альбом Body Language стал дальнейшим развитием того звучания, благодаря которому Кайли стала доминировать в поп-музыке начала 2000-х годов, выпустив несколько крупнейших танцевальных композиций за последние 30 лет. Среди них - Spinning Around, Love At First Sight и Cant Get You Out Of My Head. альбом Body Language развивает эти успехи и исследует такие жанры, как синти-поп, электроклэш, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп.