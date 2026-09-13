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Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка

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Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 1
Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 2
Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 3
Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brainstorm
Альбом (сингл)
Plague Of Rats
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 1
  • Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 2
  • Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 3
  • Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705453
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Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464734921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brainstorm
Альбом (сингл)
Plague Of Rats
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beyond Enemy Lines, Garuda (Eater Of Snakes), False Memories, The Shepherd Girl (Gita Voginda), Your Soul That Lingers In Me Masquerade Conspiracy, From Hell, The Dark Of Night, Crawling, Curtains Fall
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка

Немецкие пауэр-метал-ветераны Brainstorm выпускают новый студийный альбом «Plague Of Rats». Лимитированное издание на цветном виниле.. Альбом не только знаменует собой еще одну веху в впечатляющей карьере группы, но и представляет собой возвращение к их индийской теме, которая впервые была поднята в «Soul Temptation» (2003). Вокалист Энди Франк объясняет: Мне кажется, что это замечательно сочетается с саундом Brainstorm. Мне нравятся звучание и гармонии индийской музыки, и я думаю, что пришло время снова окунуться в историю и привнести это особое сияние в нашу музыку. «Plague Of Rats» был спродюсирован Зеебом Леверманном (Orden Ogan, Angus McSix), который помог группе перенести энергию их живых выступлений в студию. Обложку альбома создал Дьюла Хаванчак, который отвечал за оформление предыдущих релизов Brainstorm. Энди Франк подчеркивает: «Мы работаем только с теми людьми, которым доверяем на 100 процентов. Эта команда дает нам свободу полностью сосредоточиться на самом главном: музыке.

Отзывы о товаре Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464734921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brainstorm
Альбом (сингл)
Plague Of Rats
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beyond Enemy Lines, Garuda (Eater Of Snakes), False Memories, The Shepherd Girl (Gita Voginda), Your Soul That Lingers In Me Masquerade Conspiracy, From Hell, The Dark Of Night, Crawling, Curtains Fall
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Немецкие пауэр-метал-ветераны Brainstorm выпускают новый студийный альбом «Plague Of Rats». Лимитированное издание на цветном виниле.. Альбом не только знаменует собой еще одну веху в впечатляющей карьере группы, но и представляет собой возвращение к их индийской теме, которая впервые была поднята в «Soul Temptation» (2003). Вокалист Энди Франк объясняет: Мне кажется, что это замечательно сочетается с саундом Brainstorm. Мне нравятся звучание и гармонии индийской музыки, и я думаю, что пришло время снова окунуться в историю и привнести это особое сияние в нашу музыку. «Plague Of Rats» был спродюсирован Зеебом Леверманном (Orden Ogan, Angus McSix), который помог группе перенести энергию их живых выступлений в студию. Обложку альбома создал Дьюла Хаванчак, который отвечал за оформление предыдущих релизов Brainstorm. Энди Франк подчеркивает: «Мы работаем только с теми людьми, которым доверяем на 100 процентов. Эта команда дает нам свободу полностью сосредоточиться на самом главном: музыке.
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Отзывы


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