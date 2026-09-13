Top.Mail.Ru
In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 1
In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 2
In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Foregone
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 1
  • In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 2
  • In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Foregone
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Beginning Of All Things, State Of Slow Decay, Meet Your Maker, Bleeding Out, Foregone Pt. 1, Foregone Pt. 2, Pure Light Of Mind, The Great Deceiver, In The Dark, A Dialogue In B Flat Minor, Cynosure, End The Transmission
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка

Foregone — четырнадцатый студийный альбом шведской метал-группы In Flames, выпущенный 10 февраля 2023 года на лейбле Nuclear Blast. Это первый альбом коллектива с участием гитариста Криса Бродерика, который заменил Никласа Энгелина, а также первый альбом, на котором все партии ударных исполнил Таннер Уэйн.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Foregone
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Beginning Of All Things, State Of Slow Decay, Meet Your Maker, Bleeding Out, Foregone Pt. 1, Foregone Pt. 2, Pure Light Of Mind, The Great Deceiver, In The Dark, A Dialogue In B Flat Minor, Cynosure, End The Transmission
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Foregone — четырнадцатый студийный альбом шведской метал-группы In Flames, выпущенный 10 февраля 2023 года на лейбле Nuclear Blast. Это первый альбом коллектива с участием гитариста Криса Бродерика, который заменил Никласа Энгелина, а также первый альбом, на котором все партии ударных исполнил Таннер Уэйн.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In Flames - Foregone (coloured) (4065629668822) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...