Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый
Блендерный набор RDE-1301 с максимальной мощностью 1200 Вт позволит вам готовить с удовольствием и добиваться впечатляющих кулинарных результатов. Благодаря DC-мотору прибор работает тихо: им можно пользоваться даже в утренние и вечерние часы. Рабочие лезвия с титановым покрытием и погружная часть блендера изготовлены из надежной нержавеющей стали, что гарантирует безупречную работу устройства на долгие годы. Прибор способен не только измельчать ингредиенты, но и взбивать кремы, муссы или коктейли – для этого в комплекте имеется специальная насадка-венчик. В устройстве предусмотрен режим TURBO — для самых твердых или плотных продуктов. Скорости переключаются плавно благодаря специальному регулятору. В набор входят рабочая чаша объемом 500 мл и стакан для смешивания объемом 1000 мл с крышкой. Корпус прибора имеет противоскользящее покрытие для комфортного использования.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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