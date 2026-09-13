Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий
Пылесос Hyundai HYV-B4990, выполненный в оригинальном сочетании серого и бирюзового цветов, позволяет быстро и качественно провести сухую уборку любой поверхности. Благодаря мотору мощностью 2200 Вт и технологии мультициклона устройство быстро и эффективно убирает самый разный мусор. В том числе он тонко фильтрует и мелкие частицы пыли. Мощность непосредственно всасывания данной модели составляет 400 Вт и изменяется с помощью переключателя на её корпусе. В любом выбранном режиме уровень шума при использовании девайса не превышает 79 дБ. Материал, из которого сделан Hyundai HYV-B4990, — это прочный пластик, который мало весит и позволяет с лёгкостью перемещать пылесос. Этому способствует и наличие у него пары эргономичных колес по бокам. Hyundai HYV-B4990 использует идущий в комплекте мешок для пыли, а объём его вместительного пылесборника достигает 3.5 л. Такой ёмкости достаточно, чтобы не опорожнять мешок после каждой уборки.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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