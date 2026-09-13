Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.7 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703923
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.7 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
возможность выключить ногой
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х30
Вес, кг.
6.79

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий

Пылесос Hyundai HYV-B4990, выполненный в оригинальном сочетании серого и бирюзового цветов, позволяет быстро и качественно провести сухую уборку любой поверхности. Благодаря мотору мощностью 2200 Вт и технологии мультициклона устройство быстро и эффективно убирает самый разный мусор. В том числе он тонко фильтрует и мелкие частицы пыли. Мощность непосредственно всасывания данной модели составляет 400 Вт и изменяется с помощью переключателя на её корпусе. В любом выбранном режиме уровень шума при использовании девайса не превышает 79 дБ. Материал, из которого сделан Hyundai HYV-B4990, — это прочный пластик, который мало весит и позволяет с лёгкостью перемещать пылесос. Этому способствует и наличие у него пары эргономичных колес по бокам. Hyundai HYV-B4990 использует идущий в комплекте мешок для пыли, а объём его вместительного пылесборника достигает 3.5 л. Такой ёмкости достаточно, чтобы не опорожнять мешок после каждой уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.7 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
возможность выключить ногой
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Hyundai HYV-B4990, выполненный в оригинальном сочетании серого и бирюзового цветов, позволяет быстро и качественно провести сухую уборку любой поверхности. Благодаря мотору мощностью 2200 Вт и технологии мультициклона устройство быстро и эффективно убирает самый разный мусор. В том числе он тонко фильтрует и мелкие частицы пыли. Мощность непосредственно всасывания данной модели составляет 400 Вт и изменяется с помощью переключателя на её корпусе. В любом выбранном режиме уровень шума при использовании девайса не превышает 79 дБ. Материал, из которого сделан Hyundai HYV-B4990, — это прочный пластик, который мало весит и позволяет с лёгкостью перемещать пылесос. Этому способствует и наличие у него пары эргономичных колес по бокам. Hyundai HYV-B4990 использует идущий в комплекте мешок для пыли, а объём его вместительного пылесборника достигает 3.5 л. Такой ёмкости достаточно, чтобы не опорожнять мешок после каждой уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-C2530 2200Вт черный/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...