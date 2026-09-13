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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703895
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Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой
С современным компактным ручным отпаривателем Hyundai H-HS02125 вещи будут иметь опрятный вид и дома, и в деловых поездках, и на отдыхе. Данная модель является идеальным вариантом для путешествий, потому что выполнена из лёгкого, но прочного пластика и имеет скромные габаритные размеры. При этом размер Hyundai H-HS02125 никак не сказывается на его эффективности и функциональности. Всего через 30 секунд после включения в сеть прибор готов к работе и нагревается до необходимой температуры. Непрерывно он может работать 12 минут с производительностью до 30 грамм пара в минуту. Устройство одинаково эффективно показывает себя при использовании как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
С современным компактным ручным отпаривателем Hyundai H-HS02125 вещи будут иметь опрятный вид и дома, и в деловых поездках, и на отдыхе. Данная модель является идеальным вариантом для путешествий, потому что выполнена из лёгкого, но прочного пластика и имеет скромные габаритные размеры. При этом размер Hyundai H-HS02125 никак не сказывается на его эффективности и функциональности. Всего через 30 секунд после включения в сеть прибор готов к работе и нагревается до необходимой температуры. Непрерывно он может работать 12 минут с производительностью до 30 грамм пара в минуту. Устройство одинаково эффективно показывает себя при использовании как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
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