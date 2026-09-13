Чайник электрический Hyundai HYK-G8880
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8880
Электрический чайник Hyundai HYK-G8880 оборудован 2200-ваттным нагревательным элементом, быстро и равномерно нагревает до 2 литров воды. За надежность работы и точность температуры отвечает контроллер Strix(VnQ). Продуманный дизайн включает в себя удобную широкую крышку для легкого наполнения водой и удобства очистки. Прочная подставка вращается на 360 градусов. Скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи. Конструкция предполагает 5 настраиваемых температурных режимов (от 50 до 100 градусов Цельсия с шагом в 10 градусов). Предусмотрена также возможность поддержания необходимой температуры. Интуитивно понятные индикаторы уровня воды, включения и подсветки дополняют функциональность. При закипании раздается звуковой сигнал. Безопасность гарантирует защита от включения без воды и автоматическое отключение.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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