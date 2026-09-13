Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704223
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Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1002
Электрочайник Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением любой кухни. Чайник обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, экономя ваше время. Объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для средней семьи или офиса.
Чайник выполнен в элегантном черном цвете, а корпус из металла добавляет ему прочности и долговечности. Металлический корпус не только придает устройству современный вид, но и способствует лучшему сохранению тепла. Кроме того, модели с закрытым нагревательным элементом обеспечивают более легкую чистку и минимизируют образование накипи, что продлевает срок службы чайника.
Электрочайник Rondell сочетает в себе надежность, продуманный дизайн и высокую производительность, благодаря чему каждый процесс приготовления чая становится легко и приятно.
Электрочайник Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением любой кухни. Чайник обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, экономя ваше время. Объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для средней семьи или офиса.
Чайник выполнен в элегантном черном цвете, а корпус из металла добавляет ему прочности и долговечности. Металлический корпус не только придает устройству современный вид, но и способствует лучшему сохранению тепла. Кроме того, модели с закрытым нагревательным элементом обеспечивают более легкую чистку и минимизируют образование накипи, что продлевает срок службы чайника.
Электрочайник Rondell сочетает в себе надежность, продуманный дизайн и высокую производительность, благодаря чему каждый процесс приготовления чая становится легко и приятно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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