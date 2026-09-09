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Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A

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Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 1
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 2
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 3
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 4
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 5
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 6
Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 1
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 2
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 3
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 4
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 5
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 6
  • Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 284841
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Характеристики

Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, кг.
1.65

Описание товара Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A

Чайник электрический Xiaomi Viomi Mechanical Kettle (White) V-MK152A - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Xiaomi Viomi Mechanical Kettle (White) V-MK152A Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.

Отзывы о товаре Чайник электрический Viomi Mechanical Kettle White V-MK152A




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Характеристики
Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Xiaomi Viomi Mechanical Kettle (White) V-MK152A - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Xiaomi Viomi Mechanical Kettle (White) V-MK152A Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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