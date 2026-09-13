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Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь

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Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719777
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х23
Вес, кг.
1.63

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь

Изготовленный из высококачественного материала, чайник BQ KT1737G обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет быстро и эффективно нагревать воду. Прибор имеет стильный дизайн и легко впишется в любой интерьер. Он также оснащен отсеком для хранения шнура и вращением на 360 градусов для удобной эксплуатации.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовленный из высококачественного материала, чайник BQ KT1737G обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет быстро и эффективно нагревать воду. Прибор имеет стильный дизайн и легко впишется в любой интерьер. Он также оснащен отсеком для хранения шнура и вращением на 360 градусов для удобной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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