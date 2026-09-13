Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719777
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х23
Вес, кг.
1.63
Описание товара Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь
Изготовленный из высококачественного материала, чайник BQ KT1737G обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет быстро и эффективно нагревать воду. Прибор имеет стильный дизайн и легко впишется в любой интерьер. Он также оснащен отсеком для хранения шнура и вращением на 360 градусов для удобной эксплуатации.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK8611P
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Изготовленный из высококачественного материала, чайник BQ KT1737G обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет быстро и эффективно нагревать воду. Прибор имеет стильный дизайн и легко впишется в любой интерьер. Он также оснащен отсеком для хранения шнура и вращением на 360 градусов для удобной эксплуатации.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1737G Сталь