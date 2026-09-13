Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
225x213x180
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703642
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S7777
Электрический чайник Hyundai HYK-S7777 в стильном сочетании графитового корпуса и серебристых деталей отличается не только функционалом, но и привлекательным внешним видом. Мощность в 2200 Вт в совокупности со скрытым нагревательным нагревателем дают высокую скорость закипания. При этом скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи, образующееся в чайнике. HYK-S7777 выделяется своим прочным и долговечным корпусом, изготовленным из металла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку. Надежную работу на протяжении длительного времени обеспечивает высококачественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество наливаемой жидкости, а фильтр от накипи гарантирует чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды создает уютную атмосферу на вашей кухне и служит показателем работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность эксплуатации. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки обеспечивают дополнительный комфорт в использовании.
Электрический чайник Hyundai HYK-S7777 в стильном сочетании графитового корпуса и серебристых деталей отличается не только функционалом, но и привлекательным внешним видом. Мощность в 2200 Вт в совокупности со скрытым нагревательным нагревателем дают высокую скорость закипания. При этом скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи, образующееся в чайнике. HYK-S7777 выделяется своим прочным и долговечным корпусом, изготовленным из металла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку. Надежную работу на протяжении длительного времени обеспечивает высококачественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество наливаемой жидкости, а фильтр от накипи гарантирует чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды создает уютную атмосферу на вашей кухне и служит показателем работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность эксплуатации. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки обеспечивают дополнительный комфорт в использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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